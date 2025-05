Novo foco de gripe aviária é registrado no Brasil, mas em aves silvestres

A prefeitura do município acalmou o mercado. Disse em nota que "não há motivo para pânico e que todas as medidas necessárias estão sendo rigorosamente cumpridas".

Animais foram encontrados mortos no dia 16 de maio. As aves estavam em propriedade particular, segundo o prefeito de Matheus Leme, Renilton Ribeiro Coelho.

Prefeitura recebeu confirmação da doença no dia 26. Os animais mortos foram encaminhados para a análise e, no dia 26, a prefeitura foi informada pelo governo estadual da confirmação da doença "Todas as medidas sanitárias estão sendo tomadas. Quero tranquilizar a população que não existe risco (de transmissão) comunitário".

7 investigações de gripe aviária estão em andamento no país. Duas delas são na Bahia, em Ilhéus e em Aurelino Leal, e outras duas no Ceará: em Quixadá e Icapuí. Outros três estados tem uma investigação em andamento, cada um: em Anta Gorda (RS), Armação de Búzios (RJ) e Manacapuru (AM). As informações são da plataforma SRN (Síndrome Respiratória e Nervosa das Aves) do Ministério da Agricultura e Pecuária.

128 países continuam "completamente abertos, sem nenhuma restrição" na compra da carne de frango brasileiro. A declaração do ministro ocorre durante audiência da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados. O Brasil exporta a carne de frango para 160 nações.