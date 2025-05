Passageiros podem ser afetados por pedido de recuperação da Azul? Entenda

Esse movimento, embora compreensível do ponto de vista da reestruturação financeira, pode afetar especialmente consumidores de cidades menores ou menos lucrativas. Quanto aos funcionários, a redução de frota inevitavelmente impõe um risco de reestruturação de pessoal. Embora nenhuma demissão em massa tenha sido oficialmente anunciada, é juridicamente previsível que haja redimensionamento de quadro, especialmente entre equipes diretamente ligadas à operação de aeronaves, como tripulação técnica e manutenção.

Vitor Antony Ferrari, sócio do escritório Mazzucco & Mello

Até então, a Azul era a única a não ter pedido RJ. As outras duas aéreas de grande porte do segmento no Brasil buscaram o pedido de recuperação judicial nos EUA após a pandemia. Além da Gol, 2020, o grupo Latam buscou a proteção da corte norte-americana contra os credores e concluiu seu processo em 2022. Nos dois casos, o advogado Vitor Antony Ferrari detalha que houve impactos para os passageiros.

No caso da Latam, houve pontuais atrasos e alterações de voos, mas não se registrou um aumento expressivo de queixas generalizadas junto aos órgãos de defesa do consumidor. O mesmo ocorreu com a Gol. O que esses casos demonstram é que, embora o consumidor deva estar atento — especialmente quanto a reembolsos, remarcações e atendimento. Em ambos os casos anteriores, a Anac e os Procons seguiram fiscalizando as práticas e assegurando o cumprimento dos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Crise já levou ao cancelamento de voos no início do ano. Em janeiro, a Azul suspendeu operações em 12 cidades do país, a maioria delas no Nordeste. A empresa atribuiu a suspensão a "uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, somadas às questões de disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda".

Como deve ser a recuperação

O Chapter 11 ou Capítulo 11 da Lei de Falências dos EUA é um processo de reorganização financeira supervisionado por um tribunal do país. Segundo os advogados, o mecanismo permite às empresas reestruturarem seu balanço patrimonial enquanto continuam operando normalmente.