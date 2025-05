Quem tem prioridade no recebimento da restituição do IRPF 2025? Veja

A Receita Federal adota certos critérios para organizar o cronograma de liberação das restituições do Imposto de Renda, levando em conta fatores como a idade do contribuinte e o momento em que a declaração foi enviada. Confira a seguir as regras que definem a ordem dos pagamentos.

Quem recebe primeiro a restituição do IR 2025?

Pessoas idosas têm prioridade no recebimento. Os primeiros a terem os valores creditados são os contribuintes com 80 anos ou mais. Logo após, são contemplados aqueles com mais de 60 anos, indivíduos com deficiência e pessoas com doenças graves. Caso haja empate nos critérios, a prioridade será de quem enviou a declaração antes, conforme orientação da Receita.

Ordem de prioridade para pagamento da restituição: