Milhões de likes, contratos e exposição: quem protege o influencer mirim?

Quando um jovem viraliza, tudo muda muito rápido: a rotina, as demandas e até a forma como ele se enxerga. Nesse momento, uma agência é essencial para trazer estrutura e suporte.

Marcia Borges, da NextGen

A empresa busca identificar o que já está presente no criador de conteúdo e trabalhar isso de forma estratégica e criativa. O modus operandi do trabalho surgiu de um processo muito orgânico, com base na experiência de Malu na plataforma e da mãe dela com comportamento e marketing de influência.

O trabalho profissional é feito em comunicação direta com os pais, que participam ativamente das decisões. "Trabalhamos lado a lado com eles, em grupo de WhatsApp, para criar um ambiente colaborativo e seguro. Essa parceria é essencial para ajudar esses jovens talentos a navegar no mercado de forma equilibrada", acredita Marcia.

Ainda de acordo com ela, cada trabalho é pensado também de acordo com a idade do influenciador —o que dialoga com as políticas do TikTok, que é bastante rigoroso no que diz respeito a publicidades e perfis de menores de idade.

Como funciona o TikTok para menores

O TikTok diz que só autoriza contas de maiores de 13 anos e que existem dezenas de diretrizes que visam assegurar que a plataforma é um ambiente seguro para os adolescentes que consomem ou produzem conteúdo.