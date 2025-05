77% da indústria em SP tem dificuldade para achar funcionários, diz estudo

A falta de mão de obra é um fenômeno global que atinge países emergentes e desenvolvidos. Criar oportunidades para que mais mulheres ingressem no mercado de trabalho, para imigrantes, jovens e idosos pode diminuir o déficit entre as vagas disponíveis e os trabalhadores, na avaliação da Fiesp.

A indústria é a escolha de apenas 11% dos trabalhadores, quando na geração anterior era de 24%. Neste período, trabalhar por conta própria se tornou aspiração da maioria: é o desejo de 58% dos entrevistados, contra 45% da geração de seus pais. O resultado é de uma pesquisa realizada pelo Instituto Locomotiva encomendada por Fiesp e Senai-SP.

No geral, apenas 27% dos trabalhadores paulistas estão plenamente satisfeitos com o trabalho. É o mesmo percentual de satisfação dos industriários - o mais alto entre o setor privado, seguido de 23% na construção, 21% nos serviços e 11% no comércio. Entre os trabalhadores por conta própria, o percentual de satisfação alcança 41% e entre os servidores públicos 47%.