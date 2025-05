A voz antes da Siri: 1ª assistente virtual brasileira foi criada há 25 anos

Muito antes da Siri, do Google Assistente ou da Alexa, uma outra assistente virtual já falava com os brasileiros por comando de voz. Lançada em novembro de 2001, a Mediz foi um serviço criado pela Gradiente, que apostava na recém-criada tecnologia de reconhecimento de fala. O serviço durou três anos e contou com a voz de Regina Bittar, que depois também foi usada para os serviços da Siri e do Google Tradutor.

Como funcionava

Via ligação telefônica, o usuário podia pedir notícias, previsão do tempo, resultados da loteria ou informações sobre o trânsito — e recebia as respostas por voz. Com investimento de US$ 26 milhões, ela tinha parceria com operadoras como Claro Digital e ATL, e até um avatar digital, como hoje é a Lu, do Magalu. Na prática, era um embrião da "internet móvel" e uma das primeiras experiências de navegação por voz no país. A novidade foi lançada com campanha de marketing nas revistas, na TV e no rádio.

A voz é de Regina Bittar, que anos depois também viria a ser a primeira voz da Siri e do Google Tradutor em português. Foi preciso gravar uma infinidade de frases. A gravação levou cerca de um ano antes do lançamento do produto.