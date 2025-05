Amanda Klein: Haddad paga caro por política fiscal insustentável

Sob pressão do setor produtivo, do mercado, do Congresso e até de aliados no governo, Haddad tem corrido para conter a reação negativa ao aumento do IOF. Para Amanda, Haddad faz agora o que poderia ter feito antes do anúncio.

O IOF, apesar dos recursos anunciados ainda na semana passada, é um pacote indigesto entalado na garganta de parte significativa da sociedade. Fernando Haddad está fazendo agora o que não fez antes de anunciar o aumento do imposto.

Articular, conversar com parlamentares e representantes setoriais. Ontem ele se reuniu com presidentes dos principais bancos do país pela manhã, líderes partidários aliados à tarde e os presidentes da Câmara e do Senado à noite.

Amanda Klein

No final da sessão ontem no Senado, o presidente Alcolumbre, que tem sido até aqui um aliado de primeira hora do governo Lula, disse que o IOF usurpa as atribuições legislativas do poder legislativo.

Em reunião ontem com o presidente dos maiores bancos do país, Haddad ouviu de Isaac Sidney, que o IOF sobre operações de crédito acertará em cheio micro, pequenas e médias empresas. Segundo Sidney, operações de curto prazo, o custo efetivo total pode subir de 14,5% para 40% ao ano.