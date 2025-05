Anúncio do IOF poderia ter sido mais bem discutido, diz vice-líder do PT

O anúncio do aumento das taxas de IOF feito pelo governo na última semana poderia ter sido mais bem discutido, afirmou Rogério Correia, deputado federal de Minas Gerais e vice-líder do PT na Câmara, em entrevista ao Mercado Aberto de hoje.

O que o presidente Alcolumbre disse ontem no Senado é uma observação mais política do processo como ele foi. Eu acho que o processo poderia ter sido realmente mais bem discutido, o anúncio feito anteriormente, discutido com o presidente da Câmara e do Senado, portanto o presidente do Congresso, antes de aplicar a medida.