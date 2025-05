Celso Portiolli, o famoso mais querido do Brasil? Estudo aponta que sim

O apresentador Celso Portiolli é o líder de reputação entre o público nacional, seguido pelas atrizes Paolla Oliveira e Grazi Massafera, segundo o estudo Reputation Score 2025.

No outro lado do estudo, no topo da rejeição, aparecem o empresário Felipe Neto, a cantora Anitta e o apresentador Léo Dias.

O estudo também revela quem são as figuras públicas mais conhecidas nacionalmente. O jogador de futebol Neymar lidera, com 99,4% de awareness, seguido pela cantora Ivete Sangalo e pela apresentadora Ana Maria Braga, ambas com 98,4%.