Datas de pagamento da restituição do IR 2025: veja calendário

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 20 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Idosos com mais de 80 anos terão preferência na liberação dos valores. Em seguida, vêm os contribuintes com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência ou doença grave, profissionais cuja principal fonte de renda é o magistério, além daqueles que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber a restituição via Pix.

Entrega da declaração do IRPF

O envio das declarações começou em 17 de março e vai até 30 de maio. Segundo a Receita Federal, mais de 10,5 milhões de contribuintes já enviaram o documento.