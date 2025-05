Desemprego fica em 6,6% no tri até abril, menor taxa da história para o mês

A estabilidade nas taxas de desocupação e subutilização confirma o que o primeiro trimestre apontou, ou seja, uma boa capacidade de absorção dos empregos temporários constituídos no último trimestre de 2024.

William Kratochwill, analista da Pnad

Cerca de 7,27 milhões ainda buscam uma vaga de trabalho. O número de pessoas que não tinham emprego e procuraram por um cargo é o menor para meses de abril desde 2014 (7,13 milhões). No ano passado, 8,2 milhões buscavam por uma colocação profissional entre fevereiro e abril.

Quantidade de pessoas ocupadas em abril permanece estável. O total de 103,26 milhões de trabalhadores é pouco maior do que o número registrado em janeiro (102,97 milhões). Na comparação anual, o volume cresceu 2,4%, com a adição de 2,5 milhões de profissionais no mercado de trabalho. Diante do cenário, o nível de ocupação permanece em 58,2%.

Emprego formal bate recorde

Brasil tem 39,6 milhões de trabalhadores com carteira assinada. O total corresponde a um aumento de 0,8% do volume de profissionais celetistas em relação ao trimestre anterior e de 3,8% ante igual período do ano passado.

Informalidade caiu para 37,9% no trimestre encerrado em abril. O percentual é referente à proporção de 39,2 milhões de trabalhadores informais na população ocupada. O índice é inferior ao verificado tanto no trimestre até janeiro (38,3%), como no mesmo período do ano passado (38,7%).