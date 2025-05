Dólar opera em leve queda após tribunal anular "tarifaço" de Trump

Suspensão do "tarifaço" guia o dólar. A oscilação da moeda norte-americana hoje é motivada pela decisão de anular as taxas aplicadas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, sobre as importações de 185 países. A determinação tomada pelo Tribunal de Comércio Internacional dos Estados Unidos afirma que Trump não tem autoridade para impor as tarifas unilaterais.

Discussão sobre alta do IOF é ampliada. No cenário nacional, ainda pesa a articulação do governo pela elevação do imposto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse ontem aos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que o Brasil corre risco se não aprovar a medida.