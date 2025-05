Pará decreta emergência zoossanitária por prevenção contra gripe aviária

O governo do Pará decretou emergência zoossanitária hoje no estado para aumentar as medidas de prevenção contra a gripe aviária depois que um foco da doença foi identificado no Rio Grande do Sul neste mês, levando vários países a suspender a importação de frango do Brasil.

O que aconteceu

O decreto estabelecendo a emergência zoossanitária foi publicado hoje no Diário Oficial do estado do Pará. A medida tem validade de 180 dias.

A emergência foi decretada mesmo sem nenhum caso de gripe aviária confirmado no estado recentemente. Dois eventos que estavam em investigação no Pará foram descartados.