Novo IOF: entenda as discussões entre governo e Congresso e o que mudou

A discussão sobre o aumento do IOF está no centro dos embates entre o governo e o Congresso. O governo estuda como vai fazer para cobrir o rombo, criado após recuo sobre a taxação em transferências para investimentos de fundos no exterior, enquanto Haddad diz que não há alternativas para cumprir as obrigações. No Congresso, o clima é de derrubada do novo IOF. As novas taxas já estão em vigor e afetam todos os setores.

Embates

No Congresso, o clima é de derrubada do aumento do IOF. Em postagem no X (antigo Twitter), o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que, em reunião com Haddad ontem, reforçou para o ministro que há "insatisfação geral dos deputados com a proposta de aumento de imposto" do governo federal". E que "o clima é para derrubada do decreto do IOF na Câmara".

O deputado diz que deu prazo para a equipe econômica apresentar outra proposta. "Combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF. Algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país", escreveu. Além de Hugo Motta e Fernando Haddad, estiveram na reunião de ontem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.