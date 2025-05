'Ficarão poucas e boas associações atendendo aposentados', diz Wolney

Ministro defendeu papel das instituições de apoio aos aposentados. Segundo Wolney, algumas das entidades atuam regularmente há 60 anos. "Eu acho que elas devem ser preservadas", afirmou. "Ao final de tudo, ficarão poucas e boas associações fazendo esse trabalho de atendimento aos aposentados", reforçou ele.

Queiroz espera que ressarcimentos ocorram "bem antes" de 31 de dezembro. O prazo foi dado após reunião na semana passada, segundo a agência Estadão. ""É uma determinação de Lula de que ressarcimentos sejam feitos o mais breve possível", afirmou o ministro.

Entidades investigadas foram afastadas do Conselho da Previdência. Wolney afirma que a decisão foi tomada por prudência e que as associações retornarão ao colegiado ao provarem sua inocência. "Nós achamos prudente que essas entidades saíssem momentaneamente do Conselho, sem fazer nenhum tipo de pré-julgamento e dando o direito de defesa e a presunção de inocência a cada uma delas", disse.

INSS notificou cerca de 27 milhões de aposentados sobre irregularidades. Do total, o ministro afirma que 9 milhões de contribuintes tiveram algum tipo de desconto na folha de pagamento e 2 milhões confirmaram não ter autorizado a prática. "Esse contingente pode ser um pouco maior porque esse cenário do ressarcimento é um pouco mais delicado", admitiu Wolney.

Consignado

Ministro defende a manutenção do empréstimo consignado. Wolney avalia que o crédito mais barato oferecido ajuda aposentados e pensionistas a lidar com as despesas. "Se você tirar esse desconto em folha, você vai dar um pouco de dificuldade a essas pessoas acessarem o crédito que eles já estão acostumados", afirmou.