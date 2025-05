Amanda: Governo não percebe que já colou a pecha de aumentador de impostos

Este aumento inesperado das taxas do IOF fez com que o ministro da Fazenda, Fernado Haddad, acabasse comprando briga com quase todo mundo, e isso pode levar a antecipação de uma crise do orçamento para 2026, disse Amanda Klein.

Na crise do IOF, o ministro da Fazenda comprou briga com quase todo mundo, a começar no dia do anúncio, pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, mas também com o setor privado, o mercado e o parlamento. Não existe governo forte com ministro da Fazenda fraco, fora que é uma antecipação de uma crise contratada para 2026, a crise do orçamento.

É a isso que Haddad se refere quando falou ontem de shutdown, trocando em miúdos, se o Governo pagar todas as despesas obrigatórias por lei, não sobrará nada para as discricionárias. As contas do dia a dia da administração pública, isso sem falar em investimentos.

Amanda Klein

A apresentadora do UOL destacou ainda que, apesar da economia seguir aquecida no Brasil, com a taxa de desemprego atingindo sua mínima histórica, o país segue em ritmo muito acelerado e precisa tomar cuidado para não colidir.

A economia continua bastante aquecida, apesar da taxa de juros no maior patamar em duas décadas. A história do mercado de trabalho, com os dados do IBGE e CAGED divulgados essa semana, é uma história de sucesso. Desemprego na mínima histórica, massa salarial em alta, trabalho com carteira assinada aumentando.