Dólar e Bolsa abrem em leve alta com PIB e inflação dos EUA no radar

O dólar e o Ibovespa abriram a rodada de negociação hoje com leve alta em meio à divulgação de indicadores chave no Brasil e nos Estados Unidos. No radar dos investidores estão o crescimento de 1,4% do PIB brasileiro no primeiro trimestre, em linha com as expectativas, e os dados de inflação americana, que podem influenciar os próximos passos da política monetária do FED. As incertezas fiscais no Brasil e a tensão comercial com os EUA também ajudam a moldar o humor do mercado.

O que está acontecendo

Por volta das 9h34, o dólar comercial avançava 0,34%, vendido a 5,686. Já o dólar turismo abriu o pregão em queda, com menos 0,93% e venda a R$ 5,859.

Ontem, o dólar recuou 0,5%. A variação negativa foi insuficiente para reverter o salto de 0,89% da moeda norte-americana no dia anterior. As incertezas sobre o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) anunciado pelo governo e o "tarifaço" do presidente dos EUA, Donald Trump, guiam as oscilações recentes.