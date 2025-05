Brasileiro vai mais ao mercado, mas sai com carrinho menor, mostra estudo

O dado aponta que o brasileiro está indo mais vezes ao mercado, mas com carrinhos menores, uma tentativa de driblar o impacto da inflação no bolso. "Esse volume quase inalterado, mesmo com aumento de unidades por compra, é uma indicação de escolha por embalagens menores para trazer equilíbrio em termos de gasto para manter esse consumo", afirma a gerente de contas sênior da Worldpanel Division da Kantar, Vanessa Mateus.

Os perecíveis se destacam como destino de maior gasto. A pesquisa identificou um aumento de unidades por viagem, preço médio, frequência e gasto por viagem em produtos como queijos, margarina, empanados (como nuggets) e iogurte. Houve aumento também na busca por unidades de mercearia salgada (5,1%), que inclui macarrão e salgadinhos.

As classes C, D e E foram as que mais puxaram o crescimento do consumo no trimestre, apoiadas pelo aumento na frequência de compras. O aumento no gasto médio foi de 10,2% no caso da classe C, cuja frequência de idas ao mercado subiu 12,5%. Já a classe D e E registraram um gasto médio de 8,4% mais alto e uma frequência de 17,2%.

Já as classes A e B tiveram crescimento de 5% no gasto médio e na frequência. O estudo ressalta, porém, que o crescimento da C, D e D vem de uma forte baixa no consumo no primeiro trimestre de 2024.

Pessoas continuam comprando café e óleo, apesar da alta no preço

Mesmo com a alta no preço de alimentos básicos, como café torrado e óleo de soja, essas categorias mantêm seus níveis de consumo. A explicação está na busca por marcas mainstream, promoções e redução nas ocasiões de uso, explica a gerente de contas.