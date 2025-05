Homem não aceita dor pra ficar bonito, diz fundador de clínica masculina

Fundador da clínica de estética masculina Homenz, Luis Fernando Carvalho abriu a primeira unidade do negócio em maio de 2019, apenas três meses após idealizar a ideia do negócio. A primeira unidade, fundada em Uberaba, Minas Gerais, colocou à prova o modelo do negócio e o que o cliente homem busca em serviços de estética. É o que ele disse em entrevista ao "Divã de CNPJ".



Eu fui entendendo o marketing, a experiência, o melhor serviço, as tecnologias. O homem não aceita dor. A mulher, para ficar bonita, ela ainda suporta alguma dor, uma máquinaLuis Fernando Carvalho

O negócio tem 65 unidades espalhadas pelo país, 64 delas são franquias que nasceram com apoio do cantor Lucas Lucco, que é sócio do negócio e com a investidora de franquias 300 Ecossistema de Alto Impacto.

Os clientes que buscarem a Homenz podem contar com serviços de quatro áreas: transplante e tratamento capilar, depilação led, estética facial e estética corporal. Eu testei tudo em mim, e eu quero o cara mais sensível à dor, tudo. Se eu suportei, certeza que dá certo, conta Luis Fernando.