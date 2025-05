Com doces e bebidas, Ninho abre primeira loja física do mundo em São Paulo

O espaço busca associar a marca a momentos afetivos. O conceito da Mundo Ninho foi desenhado como um ambiente de pausa, com doces e bebidas feitos à base de produtos da marca, voltados a evocar memórias e vínculos emocionais dos consumidores.

A iniciativa marca uma mudança no posicionamento da Ninho. Até então presente apenas nas gôndolas de supermercados, a marca passa a investir em experiências diretas com os consumidores. "A ideia da loja nasceu da escuta atenta aos nossos consumidores, que ao longo dos anos expressaram o desejo de vivenciar Ninho além da rotina", afirmou Marcelo Citrangulo, vice-presidente de Nutrição da Nestlé Brasil.

Segundo a empresa, a operação da loja conta com um parceiro estratégico, responsável pelo funcionamento diário. O espaço servirá também como laboratório para testar novas abordagens da marca junto ao público. "A loja também representa uma oportunidade de testarmos novos formatos de Ninho para comer", completou Citrangulo.

O local foi escolhido por sua relevância estratégica. O aeroporto é o maior da América Latina em volume de passageiros, com média de mais de 119 mil pessoas por dia. A abertura busca ampliar os canais de contato da marca com o público e reforçar sua presença no Brasil, considerado seu principal mercado global.