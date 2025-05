Governo bloqueia R$ 5,9 bi da Saúde e R$ 4,8 bi das Cidades no Orçamento

O governo Lula (PT) publicou hoje (30) um decreto no Diário Oficial da União com os detalhes sobre o congelamento de R$ 31,3 bilhões no Orçamento de 2025. Dividido entre um bloqueio de R$ 10,6 bilhões e um contingenciamento de R$ 20,6 bilhões, o congelamento afetou a maioria dos 30 ministérios: Saúde sofreu o maior congelamento em valor absoluto, enquanto o Meio Ambiente foi poupado.

O que aconteceu

Governo congelou R$ 31,3 bi para frear o aumento das despesas. O déficit da União saltou de R$ 9,3 bilhões, em 2014, para a previsão de R$ 72,7 bilhões até o final deste ano (sem contar os juros da dívida pública), indica o último Relatório Bimestral de Receitas e Despesas.

Congelamento atinge a maioria dos 31 ministérios. As pastas da Saúde e das Cidades são as mais afetadas em valores absolutos, com R$ 5,9 bilhões e R$ 4,8 bilhões, respectivamente. Depois, vêm o Ministério dos Defesa, com corte de R$ 2,6 bilhões, e o da Integração Nacional, com R$ 2,2 bilhões.