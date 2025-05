Puxado pelo agro, PIB cresce 1,4% no 1º trimestre; avanço anual é de 2,9%

Desempenho puxado pela agropecuária

Setor direcionou o bom desempenho da economia brasileira no primeiro trimestre. O segmento com peso de aproximadamente 6,5% na economia cresceu 10,2% na comparação com os primeiros três meses do ano passado. No mesmo período de 2024, o PIB da agropecuária encolheu 5,5% devido às condições climáticas adversas que afetaram a safra.

Na comparação com os três últimos meses do ano passado, o avanço do ramo foi de 12,2%. A colheita da supersafra sem grandes problemas meteorológicos resultou no bom desempenho do setor no início de 2025, explica Rebeca Palis, coordenadora de Contas Nacionais do IBGE. "A agropecuária está sendo favorecida pelas condições climáticas favoráveis e conta com uma baixa base de comparação do ano passado", diz ela.

Condições climáticas favoráveis impactaram o desempenho de algumas culturas, diz IBGE. Entre as colheitas com safra no primeiro trimestre que apresentaram crescimento na estimativa de produção anual e ganho de produtividade, os destaques são a soja (13,3%), o milho (11,8%), o arroz (12,2%) e o fumo (25,2%). "É esperada uma safra recorde de soja, nosso produto agrícola mais importante", avalia Palis.

Demais setores também cresceram

Volume de serviços prestados aumentou 2,1% ante o mesmo período do ano passado. Responsável por cerca de 70% da economia nacional, o setor contou com o desempenho positivo em todas as atividades. Os avanços mais expressivos foram contabilizados pelos ramos de Informação e comunicação (6,9%), atividades Imobiliárias (2,8%), outras atividades de serviços (2,5%), comércio (2,1%) e atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados (2,1%),