PIS 2025: saiba quando o abono salarial será pago em junho

A Caixa Econômica Federal iniciará os créditos do abono salarial de 2025 para trabalhadores nascidos em julho e agosto a partir de junho.

O que aconteceu

Segundo o cronograma oficial, a liberação do quinto grupo de pagamentos do benefício terá início no dia 16 de junho. Serão contemplados os trabalhadores cujo mês de nascimento seja julho ou agosto, conforme a programação da Caixa.

Pelas regras atuais, têm direito ao abono os profissionais que exerceram atividade com carteira assinada — tanto na iniciativa privada quanto no setor público — por, no mínimo, 30 dias durante o ano-base de 2023. É necessário que a média salarial mensal não ultrapasse dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Também é exigido que o trabalhador esteja inscrito no programa há pelo menos cinco anos e que o empregador tenha enviado corretamente as informações via RAIS (até 15 de maio de 2024) ou eSocial (até 19 de agosto de 2024).