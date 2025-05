Tributação sobre Fiagros é tema de discussão

Gripe aviária e exportações

Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) atualizou para 24 o número de países que adotaram restrições à importação de carne de aves do Brasil, em razão da detecção de um foco de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) no município de Montenegro (RS). Nesta atualização mais recente, Kuwait suspendeu a importação de carne de frango de todo o território brasileiro. Já a Macedônia do Norte ampliou sua restrição do estado do Rio Grande do Sul para todo o Brasil. Por sua vez, a Namíbia flexibilizou sua medida, restringindo agora apenas ao estado do Rio Grande do Sul.

A chancela do Brasil contra febre aftosa

O Brasil foi reconhecido internacionalmente como país livre de febre aftosa sem vacinação. É a primeira vez que o país alcança essa condição de excelência nos controles sanitários. O status deve facilitar o acesso a novos mercados importadores. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), issol reforça que o Brasil está pronto para competir com os principais concorrentes, como Estados Unidos, Austrália e União Europeia. "[O reconhecimento] é fruto de um esforço conjunto, de acordo com o Plano Estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa".

Aumento do IOF prejudica o agronegócio

O aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) prejudica o acesso ao crédito de produtores rurais, segundo avaliação de diferentes economistas. Para micro e pequenas empresas do Simples Nacional, a alíquota passa de 0,88% para 1,95% para operações acima de R$ 30 mil. Para operações gerais, o aumento foi de 1,88% para 3,5%. Para a Frente Parlamentar da Agropecuária, a medida desestimula os investimento no setor. O prejuízo recai sobretudo ao médio produtor. Isso porque, pequenas propriedades acessam taxas menores do Plano Safra e empresários rurais maiores têm caixa próprio e outras fontes de recursos.