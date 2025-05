Vale suspende pagamento de R$ 55 milhões a fornecedores por fraude

A mineradora Vale diz que seu portal de antecipação de recebíveis para fornecedores foi alvo de um golpe e por isso suspendeu o pagamento de um montante estimado em R$ 55 milhões.

O que aconteceu

Golpe desviou pagamentos. Segundo a Vale, o portal Mais Capital Vale, destinado à antecipação de pagamentos a fornecedores, "foi vítima de um golpe, que resultou em desvio de pagamentos". A informação foi divulgada pelo colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo" e confirmada pela reportagem.

O sistema foi restabelecido com controles adicionais. Segundo a empresa, o sistema voltou a funcionar no dia 23 de maio, com reforço nos controles. "Desde que tomou conhecimento do caso, a Vale tem adotado medidas administrativas e judiciais para apurar os fatos e mitigar seus impactos", disse a empresa em nota.