Veja o calendário completo da restituição do Imposto de Renda 2025

2º lote: 30 de junho

3º lote: 31 de julho

4º lote: 20 de agosto

5º lote: 30 de setembro

Terão preferência na restituição os contribuintes com idade acima de 80 anos. Em seguida, estão os idosos com 60 anos ou mais, pessoas com deficiência, portadores de doenças graves, quem tem como principal fonte de renda o magistério, e também aqueles que optaram pela declaração pré-preenchida ou indicaram conta Pix para receber.

Envio da declaração do IRPF

O período para entrega começou no dia 17 de março e também vai até hoje. Segundo a Receita, mais de 10,5 milhões de declarações já foram transmitidas até o momento.