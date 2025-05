Estímulos do governo põem em xeque alta dos juros para conter a inflação

Equipe econômica reconhece que a economia nacional perderá força. "Para a segunda metade do ano, a perspectiva é de que o ritmo de crescimento se mantenha próximo à estabilidade na margem, repercutindo os efeitos contracionistas da política monetária", prevê a SPE (Secretaria de Política Econômica), em nota.

Consumo permanece em alta

Ações do governo mantêm a tração da economia brasileira. A adoção de um novo modelo de crédito consignado para os trabalhadores formais e o pagamento de precatórios em julho são observados como novos impulsos para manter o consumo em um nível elevado. "Esses movimentos tendem a estimular a demanda interna, o que pode gerar um crescimento do PIB até acima do inicialmente projetado", diz Antonio Ricciardi, economista do Banco Daycoval.

Por isso, falta harmonia entre o BC e o Executivo. É o que diz Thiago Moraes Moreira, professor de economia do Ibmec, explica que o cenário ainda depende de uma maior . "Se por um lado os juros seguram a economia, você tem uma política fiscal bastante ativa para estimular o crédito e o consumo", avalia ele.

Consumo das das famílias cresceu 1% no primeiro trimestre, após recuar 0,9% no quarto trimestre do ano passado. "O mercado de trabalho aquecido e os estímulos do governo seguem impulsionando o consumo, mas, pelo lado da oferta, ficam claras as restrições e, apesar do aumento da importação, a inflação segue persistente", observa Rafaela Vitoria, economista-chefe do Inter.