Fraude do INSS: Correios atendem 60 mil no 1º dia de convênio; houve falhas

O sistema desenvolvido pela Dataprev para ser utilizado pelos Correios durante esses atendimentos passou por uma instabilidade, na manhã de sexta-feira (30), devido aos ajustes de regras de operação entre as redes da Dataprev e dos Correios. A situação foi rapidamente resolvida pelas equipes técnicas de ambas as empresas. Ressalta-se que não foi identificado nenhum incidente de segurança no processo.

Correios, em nota à imprensa

Não existe data estimada para o fim do atendimento nos Correios. Também não há prazo para o beneficiário solicitar o reembolso caso identifique valores descontados indevidamente.

Como funciona

O serviço presencial contempla os mesmos trâmites disponíveis no aplicativo e no site Meu INSS, auxiliando quem não consegue fazer o acesso digital sozinho. As agências do INSS continuam não fazendo atendimento presencial para pedido de ressarcimento.

Aposentados e pensionistas precisam levar apenas o documento de identificação. Não é necessário apresentar o comprovante de inscrição nem o contracheque. Caso o aposentado ou pensionista esteja acamado, por exemplo, é possível que uma terceira pessoa seja atendida no lugar dele, desde que porte uma procuração.

Durante o atendimento, o funcionário dos Correios abre para o aposentado ou pensionista uma tela informando se houve desconto ou não, e de qual associação. Quando falar de qual associação é, o funcionário também pergunta se o beneficiário autoriza ou não autoriza, colocando essa informação no sistema. Quem busca esse atendimento recebe um protocolo com o número, horário e data em que aconteceu.