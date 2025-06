Pelúcia do papa? Leão 14 renova vitrines do comércio religioso no Brasil

Camisetas, livros, incensos, e quem sabe até um leão de pelúcia com o tradicional solidéu branco: a eleição de Leão 14 renovou as vitrines de produtos religiosos no Brasil. Grandes e pequenos comerciantes relatam aumento na procura por artigos ligados ao pontífice após o conclave, no início de maio, apontar Robert Prevost como o novo líder da Igreja Católica.

O que diz o comércio religioso

Camisetas, canecas e livros com a imagem do novo papa e frases que proferiu estão em produção ou já disponíveis em pontos de venda físicos e virtuais. Na loja virtual Artigos Católicos Sagrada Família, Gilmara Pereira da Silva Barros, dona do pequeno negócio estruturado em sua residência, no Jaraguá, zona norte da capital paulista, conta que já encomendou livros sobre o papa. A depender da demanda, também prepara o estoque para receber camisetas, canecas e chaveiros que fizeram sucesso com a imagem de Francisco.

As vendas são feitas por meio de plataformas como Shoppe e Mercado Livre e pelo próprio site da marca. A expectativa de Barros é positiva não apenas pela nomeação do papa, mas também pela comemoração do Jubileu, o "Ano Santo" da igreja, celebrado a cada 25 anos.