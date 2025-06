Calendário de pagamentos do INSS: beneficiários recebem até 6 de junho

Para saber a data exata do depósito, o beneficiário deve consultar o número final do cartão do benefício, desconsiderando o último dígito após o traço (verificador). As informações mais recentes ficam disponíveis na semana que antecede o início dos depósitos, e podem ser acessadas tanto pelo site quanto pelo aplicativo Meu INSS, utilizando o CPF e a senha cadastrada na plataforma Gov.br.

Caso tenha dúvidas, o segurado pode buscar ajuda pela Central de Atendimento do INSS, no telefone 135. O atendimento automático está disponível 24 horas por dia, e o suporte com atendente funciona durante o expediente comercial.

Para verificar os detalhes do pagamento, basta acessar a opção "Extrato de Pagamento" no Meu INSS. Também é possível consultar dados pessoais e outras informações por meio da barra de pesquisa do sistema.

Calendário para quem recebe até um salário mínimo

NB final 1: 26 de maio

NB final 2: 27 de maio