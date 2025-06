Como novos investimentos chineses moldam o futuro do agro brasileiro

Dependência bilateral histórica

Brasil exporta a maior parte da sua soja e carne para a China. O país direcionou 73% da soja (72,5 milhões de toneladas) e 59% da carne bovina (1,32 milhão t) exportadas em 2024 para a China, segundo a Biond Agro.

É o maior parceiro comercial. Desde 2017, o Brasil domina 20% do que a China importa, superando os EUA. Jank ressalta que a interdependência traz resultados "extraordinários". "A China é o principal destino, com 30% das exportações, mais que o dobro da União Europeia", diz Mori.

Exportações triplicaram. As vendas do agro para a China saltaram de US$ 11 bilhões (2010) para mais de US$ 50 bilhões em 2023, alta de 354,5% em 15 anos, conforme dados da CNA. Em 2024, os seis principais produtos do agro (soja, milho, algodão e carnes bovina, suína e de frango) renderam US$ 40,5 bilhões ao Brasil, mais de R$ 220 bilhões em receita cambial, segundo Jordy. "A guerra comercial China-EUA deve ampliar a demanda por produtos brasileiros", diz.