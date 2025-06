Dólar inicia o mês em queda e volta a ser negociado abaixo de R$ 5,70

Moody's afasta o Brasil do grau de investimento. Em decisão anunciada após o fechamento do mercado na sexta-feira, a agência de classificação de risco alterou de "positiva" para "estável" a perspectiva para a nota de crédito do Brasil.

Agência vê piora para resolução da dívida brasileira. O relatório da Moody's destaca que existe uma "deterioração acentuada na capacidade de pagamento da dívida" e um "progresso mais lento do que o esperado na resolução da rigidez dos gastos e na construção de credibilidade em torno da política fiscal".

Bolsa

Ibovespa opera em alta. Após desabar 1,8% no acumulado dos últimos três pregões, o principal índice do mercado acionário brasileiro volta a figurar no campo positivo.

Às 10h39, o índice subia 0,4%. Com a variação, o Ibovespa alcançava os 137.572,50 pontos. O giro financeiro do pregão somava R$ 1,7 bilhão.