Mesmo com juros altos, 'resiliência' da economia 'surpreende', diz Galípolo

A maior surpresa é quanto ao nível de emprego. O próprio presidente do BC chamou a atenção para o fato de o desemprego ter fechado em 6,6% no trimestre terminado em abril. "É a pergunta central pra todos que estão aqui nessa sala: (...) conseguir explicar como é possível você ter uma economia que tem uma taxa de juros real que se aproxima de 10% e estar em pleno emprego", disse.

Como é possível você estar numa taxa de juros, ou tá convivendo quatro anos com taxa de juros de dois dígitos, e ainda assim estar rodando com uma economia em pleno emprego.

Gabriel Galípolo, presidente do BC

Crítica ao IOF

Galípolo voltou a criticar o aumento do IOF pelo governo federal. Ele disse que seus efeitos sobre o câmbio podem gerar o receito de que o governo quer fazer "controle de capitais, o que não é desejável". O presidente do BC também lembrou que o imposto é regulatório, e não deveria ser usado para aumentar a arrecadação.

Mas Galípolo também pediu paciência. "Está em discussão ainda o modelo final do IOF, que pode ser recalibrado e alterado", lembrou. "A gente tem de aguardar o desenho final para entender de que maneira deve ser incorporado em nossas projeções."

Tarifaço e previsões