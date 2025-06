'Nunca vou abrir mão das metas que a Fazenda estabeleceu', diz Haddad

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que esteve reunido com os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) para discutir a correção de distorções do Orçamento e o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras). Ele garante que foi fechado um acordo e diz estar comprometido com as metas fiscais.

O que aconteceu

Haddad garante estar comprometido com as metas. Em entrevista na frente do Ministério da Fazenda, ele disse que fará o que tiver que ser feito para atender às promessas assinadas com o aval do Legislativo. "O que tiver que fazer, eu vou fazer. Só que prefiro soluções estruturais", disse Haddad.

Reunião com Motta e Alcolumbre terminou em acordo. Segundo o ministro da Fazenda, o encontro com os presidentes da Câmara e do Senado definiu alternativas para reformas estruturais. "Os dois presidentes e o presidente Lula concluíram que vale a pena se debruçar sobre essas questões e tomar uma decisão."