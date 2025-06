Petrobras reduz em 5,6% preços de gasolina para distribuidoras

Preço da gasolina às distribuidoras foi reduzido em R$ 0,22/litro desde dezembro de 2022. O reajuste representa uma queda de R$ 0,22 por litro. Considerando a inflação do período, esta redução é de R$ 0,60/litro ou 17,5%.

Reajuste ocorre em meio à queda do preço do barril de petróleo. O assunto foi levantado pela presidente da Petrobras, Magda Chambriard, na semana passada, após participação no evento Nova Indústria Brasil, no Rio de Janeiro. "Tanto a gasolina quanto o diesel estão abaixo do preço de paridade internacional", disse ela.