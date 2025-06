PIS de junho de 2025: confira a data em que será liberado o pagamento

A Caixa Econômica Federal iniciará os repasses do abono salarial de 2025 para os trabalhadores nascidos em julho e agosto, a partir de junho.

O que aconteceu

Segundo o cronograma oficial, o pagamento do quinto grupo de beneficiários começará no dia 16 de junho. Estão incluídos nesta etapa os profissionais que fazem aniversário em julho ou agosto, conforme definido pela Caixa.

Pelas regras atuais, têm direito ao benefício os trabalhadores que exerceram atividade com registro em carteira, tanto na iniciativa privada quanto no setor público, por pelo menos 30 dias ao longo de 2023. É necessário também que a média salarial mensal tenha sido de, no máximo, dois salários mínimos (R$ 2.640,00). Outro critério é estar inscrito no programa há pelo menos cinco anos, com as informações devidamente prestadas pelo empregador via RAIS (até 15 de maio de 2024) ou eSocial (até 19 de agosto de 2024).