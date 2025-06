Serasa Score: veja como consultar a pontuação de sua avaliação de crédito

Score segue uma divisão de pontos. Clientes com status considerado "excelente" têm pontuação entre 701 - 1000; já o status "bom" vai de 501 - 700; consumidores com score "regular" pontuam entre 301 - 500; "baixo" vai de 0 - 300.

Manter a pontuação alta indica vida financeira saudável. Isso pode ajudar o consumidor a obter crédito com melhores condições, como juros menores. Quem paga boletos, faturas e parcelas dentro do prazo é valorizado pelo sistema. Qualquer atraso pode afetar a pontuação.

Serasa oferece descontos para quitar as dívidas. As negociações são feitas no próprio site e podem alterar o score de crédito em poucos minutos. O recomendado é manter o cadastro atualizado para facilitar o acesso às informações do consumidor pela empresa.