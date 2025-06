Dólar passa a subir com espera por pacote para compensar alta do IOF

Compensação para alta do IOF no radar

O mercado financeiro aguarda com apreensão o pacote de medidas. A proposta acordada entre a equipe econômica e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), serão anunciadas para o cumprimento da meta fiscal sem a elevação do Imposto sobre Operações Financeiras.

Haddad diz que o anúncio será ainda hoje. O ministro da Fazenda afirma que resta apenas o aval do presidente Lula para a apresentação da proposta. Segundo ele, as medidas serão compostas por ao menos uma PEC (Proposta de Emenda Constitucional) e um PL (Projeto de Lei).

Ministro vê o pacote como reforma estrutural. "Não é uma coisa para resolver só 2025. É uma coisa com impacto duradouro ao longo do tempo", disse ao chegar ao Ministério da Fazenda. "O plano de voo está bem montado", complementou ele, que também garantiu estar focado no cumprimento da meta fiscal.

Segundo a Folha de S.Paulo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia) estudam receitas extras com petróleo. A previsão seria elevar os ganhos para os cofres públicos em R$ 35 bilhões até o ano eleitoral de 2026.

Ontem, Haddad já havia mencionado que reformas mais estruturantes estão em discussão com o Congresso. O ministro deve se reunir com o presidente Lula ainda no início da tarde de hoje, já que o presidente tem uma viagem programada para a França.