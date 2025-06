Haddad sobre ajuste acertado com Congresso: 'Não é para resolver só 2025'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que as medidas de ajuste para solucionar o déficit das contas públicas estão encaminhadas e serão apresentadas ainda hoje. "Não é uma coisa para resolver só 2025. É uma coisa com impacto duradouro ao longo do tempo", disse ao chegar ao prédio da pasta.

O que aconteceu

Haddad afirma que será anunciada uma reforma estrutural. O ministro disse que as definições foram acordadas com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre. O tema será levado durante a tarde ao presidente Lula para uma definição concreta. "Nós chegamos a um entendimento, com pequenos detalhes a serem arbitrados. O plano de voo está bem montado", afirmou.

Solução da questão hoje foi solicitada por Lula, diz Haddad. Segundo o ministro, o presidente cobrou que uma definição sobre as medidas antes da viagem para a França. O ajuste ganhou novas proporções após a rejeição do Congresso com a decisão da equipe econômica de elevar as alíquotas de IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) para cumprir a meta de zerar o fiscal.