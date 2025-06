Haddad: Mudanças no IOF serão anunciadas após reunião de domingo

Eu não vou adiantar porque eu estaria sendo deselegante com os líderes com que eu vou me encontrar no domingo.

Fernando Haddad

O ministro tentou tranquilizar o mercado financeiro quanto ao IOF no ano que vem. "No que diz respeito ao ano que vem, nós temos liberdade. Nós estamos construindo agora as condições de fechamento da peça orçamentária que será enviada em agosto para o Congresso", afirmou.

O vice-presidente, Geraldo Alckmin, classificou o adiamento do anúncio como "maturidade". "Poucas vezes eu assisti um momento de tanta maturidade política, de amadurecimento político e de compromisso com o Brasil e compromisso com o interesse público, o interesse coletivo", disse ele na coletiva.

O presidente do Senado endossou a fala de Alckmin ao elogiar a relação entre os Poderes. "A quem interessa a disputa do poder legislativo com o poder executivo?", questionou Alcolumbre. "A disputa do Judiciário com o Legislativo? A disputa do Legislativo com o Judiciário? Não interessa a sociedade brasileira."

As decisões tomadas na Fazenda, muitas das vezes, não podem ser compartilhadas antecipadamente porque um servidor público também comete crime.

David Alcolumbre, presidente do Senado

Haddad se encontrou com Lula no Palácio da Alvorada para discutir as mudanças. O ministro levou ao presidente os detalhes do acordo que costurou ontem com Motta e Alcolumbre. Para convencer a dupla, Haddad levou dois técnicos, um da Fazenda e outro da Casa Civil, que explicaram aos dois as alternativas que havia recebido de alguns parlamentares.