Jordânia e Kuwait reduzem restrições à importação de frango do Brasil

A Jordânia e o Kuwait reduziram as restrições aplicadas à carne de frango do Brasil devido à ocorrência de focos de gripe aviária. Os países antes restringiam a importação do frango de todo o território brasileiro e passaram a restringir a importação apenas de frango do Rio Grande do Sul.

O que aconteceu

Restrições da Jordânia agora se limitam à carne de aves vindas do Rio Grande do Sul. A flexibilização ocorreu após reuniões com o Ministério da Agricultura e Pecuária realizadas durante uma missão oficial da pasta ao Norte da África e ao Oriente Médio. As autoridades brasileiras apresentaram as medidas adotadas pelo Brasil para controlar o foco de gripe aviária às autoridades locais. Antes a restrição era para todo o território nacional.

Jordânia vai estudar se limita a restrição a um raio de 10 km ao redor do foco da doença. A limitação foi proposta pelo secretário adjunto de Comércio e Relações Internacionais do Mapa, Marcel Moreira, que sugeriu ainda a atualização do Certificado Sanitário Internacional (CSI) entre os dois países com esse novo parâmetro.