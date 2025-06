Lula diz que vai fazer do INSS um 'exemplo de averiguação de denúncia'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que as investigações sobre fraude ao INSS serão "exemplo de como deve agir o governo na averiguação de denúncias neste país". As declarações foram dadas durante coletiva de imprensa.

O que aconteceu

Lula garantiu a punição dos envolvidos e reforçou que "não terá brincadeira" por parte do governo. "A nossa preocupação, além de permitir que as instituições que têm que fiscalizar, fiscalizem, é permitir que o governo comece a tratar de ver o pagamento mais rápido possível das pessoas que foram levadas", disse Lula.

Presidente reforçou que aposentados do INSS serão ressarcidos após fraude. "Antigamente as pessoas roubavam o banco, antigamente as pessoas roubavam a gente rica, mas agora está pobre roubando pobre", disse o presidente. Lula observou que envolvidos vão ser punidos, porém, recomendou cautela nas investigações. "Não queremos punir nenhuma entidade de forma precipitada, por isso a cautela que eu disse à CGU, à Polícia Federal, muita cautela para a gente não levar uma pessoa a ser crucificada e depois a gente não pede desculpa. Não tem importância que demore uma semana a mais, um mês a mais", observou o presidente.