O 1º tá pago! Veja data de pagamento do 2º lote de restituição do IR

Com o encerramento do prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2025, no dia 30 de maio, a Receita Federal já efetuou o pagamento do primeiro lote da restituição na mesma data. Agora, os contribuintes aguardam o segundo lote, programado para ser depositado em 30 de junho.

A Receita disponibilizou desde 23 de maio a consulta para saber se o contribuinte teve a restituição incluída no primeiro pagamento. Quem não recebeu ainda poderá ser contemplado nos próximos lotes.

Datas de pagamento dos lotes da restituição do IR 2025:

1º lote: 30 de maio (já pago)