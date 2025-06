PIS 2025: saiba quando o abono salarial será pago em junho

A Caixa Econômica Federal dará início aos repasses do abono salarial referente a 2025, destinado aos trabalhadores nascidos em julho e agosto, com pagamentos programados para começar em 16 de junho.

O que aconteceu

Segundo o cronograma oficial, o quinto lote do benefício será liberado nesta data, contemplando os profissionais que fazem aniversário nesses dois meses. O calendário segue a ordem de nascimento dos beneficiários.

Para ter direito ao benefício, é necessário ter exercido atividade profissional com registro em carteira, seja no setor público ou na iniciativa privada, por pelo menos 30 dias durante o ano de 2023. A média salarial mensal deve ter sido de até dois salários mínimos, ou seja, R$ 2.640,00. Outro requisito é estar inscrito no programa há, no mínimo, cinco anos, com os dados devidamente informados pelo empregador por meio da RAIS (até 15 de maio de 2024) ou do eSocial (até 19 de agosto de 2024).