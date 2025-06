Prazo de inscrição para processo seletivo da Caixa se encerra na quinta (5)

O período de inscrição no processo seletivo da Caixa Econômica Federal para estagiários de nível médio, técnico e superior se encerra em 5 de junho. O cadastro é feito no site da Super Estágios com oportunidades em todas as regiões do Brasil.

O que aconteceu

As vagas de nível superior são voltadas para estudantes de 10 cursos. São eles: Direito, Arquitetura, Engenharia, Economia, TI e Projetos Sociais (Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Ciências Sociais ou Ciência Política). No momento da inscrição, o candidato deverá escolher a localidade onde deseja concorrer.

Para participar, o estudante deve estar regularmente matriculado em instituições de ensino públicas ou privadas. Além disso, deverá comprovar frequência efetiva em curso reconhecido pelo MEC e ter, no mínimo, 16 anos. Serão asseguradas 10% das vagas para Pessoas com Deficiência, 30% para candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos e 3% para candidatos indígenas.