Salário mínimo de 2025 é R$ 106 maior que o de 2024; veja valor atualizado

O novo valor representa um acréscimo de R$ 106 em relação ao anterior, correspondendo a um reajuste de 7,5% — acima do índice de inflação no período. Mesmo assim, o valor poderia ser maior, mas foi limitado devido às medidas de contenção de gastos aprovadas no final de 2024.

Anteriormente, o valor do mínimo era ajustado com base na inflação medida pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) — que tende a favorecer mais o trabalhador do que o IPCA, indicador oficial de inflação — e na variação do PIB (Produto Interno Bruto). Se ainda fosse aplicada essa regra, o piso atual chegaria a R$ 1.525.

No entanto, a nova fórmula incluiu uma terceira condição: um limite máximo de crescimento das despesas, fixado em 2,5%. Isso significa que, mesmo que o PIB tenha registrado alta de 3,2%, o reajuste considerou apenas o teto de 2,5%.

O salário mínimo influencia diretamente o valor de aposentadorias, especialmente as pagas pelo INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), e também os auxílios sociais. Por essa razão, o governo procura evitar elevações expressivas que possam gerar impacto negativo no orçamento público, sobretudo em momentos de ajuste fiscal.