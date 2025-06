Usaflex aposta em Flávia Saraiva para atrair público mais jovem para marca

Inovação e tendências

Investimentos em inovação. Na entrevista, Bocayuva diz que quase 2% do faturamento é focado em inovação. "A gente é considerado uma das empresas mais inovadoras do país em calçados. Lançamos tendências de tecnologia", afirma.

A Usaflex sempre tem a característica de lançar pelo menos de três a quatro inovações por ano. Focamos em uma ou duas, e esse produto se torna um best seller.

Sergio Bocayuva, presidente da Usaflex

Inovação está no DNA da companhia. Segundo Bocayuva, a Usaflex tem grandes parcerias com faculdades e setores especializados no Brasil e no mundo. "Quando a gente viaja, vai a centros de tecnologia no exterior, parceiros nossos, e a fornecedores, que já sabem o nosso DNA. Eles estão sempre nos provocando com coisas novas. Isso acaba fomentando e trazendo o DNA da companhia nessa visão de inovação", diz.

A Usaflex foi fundada em 1998, em Igrejinha (RS). Atualmente, a marca tem mais de 300 franquias no Brasil e está presente em 60 países.