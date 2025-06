Anac volta a liberar voos dos Correios, mas exige mudanças no transporte

Nos Estados Unidos, baterias de lítio só podem ser levadas na bagagem de mão. A FAA (Administração Federal de Aviação) e a TSA (Administração de Segurança de Transportes) criaram a regra sobre o manuseio do material durante os deslocamentos.

Acidentes dobraram nos últimos seis anos. Segundo a Reuters, em 2024 foram registrados três superaquecimentos por semana — globalmente — em aviões, devido às baterias de lítio. Em 2018, esse número era inferior a um.

Correios em crise

Uma eventual suspensão de voos poderia agravar um histórico recente de dificuldades financeiras dos Correios. A estatal registrou prejuízo de R$ 1,72 bilhão no primeiro trimestre deste ano, o que significa mais do que o dobro das perdas apuradas em janeiro a março do ano passado, de R$ 801 milhões. O balanço divulgado nesta segunda-feira (2) revela ainda o pior resultado para um primeiro trimestre desde 2017 na empresa.

Os Correios tiveram prejuízo de R$ 2,6 bilhões em 2024. Além do resultado negativo, a empresa vem desde 2022 fechando as contas no vermelho. No balanço mais recente, de 2024, divulgado no dia 9 de maio no DOU (Diário Oficial da União), o cenário apresentado revelava um desempenho financeiro negativo, com prejuízo de R$ 2,6 bilhões.

Para driblar a crise, a empresa pública lançou uma proposta que prevê redução de jornada, suspensão de férias e fim do trabalho remoto. No dia 12 de maio, a estatal divulgou um plano estratégico de trabalho para contornar o prejuízo e melhorar o fluxo de caixa da empresa. As nove medidas fazem referência principalmente aos trabalhadores da empresa, com incentivo inclusive à redução de jornada de trabalho e, consequentemente, à redução do salário dos trabalhadores; desligamento voluntário e corte de pelo menos 20% no orçamento de funções.