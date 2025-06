Bolsa Família de junho: consulte aqui o calendário de pagamentos

Os valores do Bolsa Família relativos ao mês de junho de 2025 já têm data definida para serem liberados.

O que aconteceu

Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, os depósitos começarão a ser feitos a partir do dia 16 de junho. A ordem de liberação segue conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS), que está impresso no cartão do beneficiário (veja as datas mais abaixo).

Os pagamentos são realizados de forma escalonada nos últimos dez dias úteis de cada mês, com exceção de dezembro, quando o repasse é antecipado para o dia 10, encerrando antes do Natal.