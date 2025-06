Como ficam contratos ativos com o QuintoCred após fim da empresa; entenda

Contratos ativos e adimplentes (em dia) serão encerrados. "Para cada contrato vigente, o QuintoCred seguirá suas obrigações como garantidor por 60 dias corridos adicionais, a partir da data de término original do contrato, com data limite final e improrrogável para todas as obrigações de produto em 2 de outubro de 2025", explicou o QuintoCred.

As garantias estarão vigentes em duas situações. Ou vão se encerrar na data de aniversário do contrato mais o prazo de 60 dias; ou no dia 2 de outubro de 2025. O QuintoCred apresenta dois exemplos no comunicado:

Caso A: Contrato com término original em 15 de junho de 2025. O contrato não será renovado e a garantia será estendida por 60 dias, finalizando em 14 de agosto de 2025. Uma nova garantia será necessária até esta data. Caso B: Contrato com término original em 15 de agosto de 2025, mas rescindido em 3 de agosto de 2025 em razão do fim da parceria comercial. O contrato formalmente será rescindido em 3 de agosto, estendendo a garantia por mais 60 dias a contar desta data, finalizando em 2 de outubro. Uma nova garantia será necessária até esta data.

Após esse prazo, os proprietários perderão essa proteção específica, ficando sem a garantia oferecida anteriormente.

Stéfano Ribeiro Ferri, especialista em Direito Imobiliário e do Consumidor

Será preciso renegociar com os inquilinos uma nova modalidade de garantia. Entre elas estão o seguro-fiança, caução ou fiança tradicional. A renegociação está prevista na lei do inquilinato, observa Marcela Vieck Sachetti, advogada do contencioso imobiliário do escritório Rayes e Fagundes advogados associados. "Caso a garantia da locação deixe de existir ou se torne inadequada, o locador poderá exigir que o inquilino/locatário ofereça uma nova forma de garantia em um prazo de 30 dias. Se isso não ocorrer, o contrato poderá ser rescindido judicialmente", explica Sachetti.

Plataforma vai ter que mediar substituição de garantia. No comunicado aos parceiros, o QuintoCred informou que vai comunicar os inquilinos sobre a mudança e a "necessidade de, com o apoio da sua imobiliária, buscar uma nova garantia". Ainda na nota, a empresa apresenta uma lista de 17 opções de garantias locatícias.